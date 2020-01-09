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الأمم المتحدة ترحب بدعوات وقف العمليات العسكرية في ليبيا

غسان سلامة
غسان سلامة
طرابلس - أ ش أ
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 10:58 ص | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 10:58 ص
رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بالدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في ليبيا من قبل عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والتي كان آخرها الدعوة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ودعا سلامة ـ وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس ـ جميع الأطراف الدولية والمحلية إلى الاستجابة لهذه الدعوات والمبادرة فورا إلى وقف العمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا من أجل تجنيب البلاد المزيد من إراقة الدماء والمزيد من المعاناة لشعبها الذي عانى الويلات جراء هذه الحرب.

وطالب المبعوث الأممي المجتمع الدولي، وخاصة الدول المعنية بالملف الليبي، بالاستفادة من الزخم الراهن للدفع قدما بمسار برلين للوصول إلى توافق دولي حول الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن من أجل إيجاد مظلة دولية لدعم وحماية المسارات التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة، والتي تقتصر حصرا على الليبيين، والهادفة إلى معالجة الأزمة الليبية من جميع جوانبها، الاقتصادية والمالية، والعسكرية والأمنية، والسياسية.

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