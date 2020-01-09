ناشطون يدفعون 2700 جنيه إسترليني لإنقاذ بقرة «حامل» تبكي قبل ذبحها

تعتبر مهنة "الجزارة" في بعض الدول عملا ينتهك حقوق الحيوان، حتى أن البعض اختار أن يصبح نباتيا لا يتناول أي وجبات بها لحوم؛ حرصا على عدم إيذاء الحيوانات.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قصة بقرة تم إنقاذها في الصين من الذبح على يد جزارين، بعد أن التقطت لها صور وهي راكعة أمام عمال المسالخ، وتثني ساقيها الأماميتين، رافضة ركوب سيارة النقل، وكأنها تطالبهم ببقائها؛ خوفا على جنينها الذي تحمله في أحشائها.

انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين؛ ما دفع الجمهور للتبرع بأكثر من 2700 جنيه إسترليني؛ لشراء البقرة على قيد الحياة لإطلاقها؛ حفاظا على صغيرها، بعد أن تم تخصيصها للذبح داخل مسلخ في شانتو بمقاطعة قوانجدونج، يوم الأحد، وفقا لما ذكرته الصحيفة الإخبارية الصينية "The Paper".

وقال لين وانحبو، عامل بالشركة التي ابتاعت البقرة، إنها ظلت تركع أثناء نقلها إلى المسلخ، متابعا: "وبعد وصولها إلى المسلخ، عندما حاول الجزار سحبها من الشاحنة للمذبح؛ ركعت واستمرت في البكاء".

تم تصوير المشهد من قبل أحد العمال الذين رفعوه على تطبيق صيني للمراسلة؛ لينتشر على نطاق واسع، ويتصل العديد من محبي الحيوانات برئيس المسلخ، في محاولة لإنقاذ البقرة.