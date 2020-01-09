 غصن يقول إنه سيدرس السفر إلى فرنسا إذا حصل على ضمانات - بوابة الشروق
الخميس 9 يناير 2020 6:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟

النتـائـج تصويت

غصن يقول إنه سيدرس السفر إلى فرنسا إذا حصل على ضمانات

كارلوس غصن
كارلوس غصن

نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 6:04 ص | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 6:04 ص

 (رويترز)

قال الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن ردا على سؤال خلال حديث لقناة فرنسية إن كان مستعد لمواجهة المحاكمة في فرنسا إنه ربما يسافر إذا تأكد بأنه لن يواجه أي مشكلات على الحدود.

 
وقال غصن لقناة (تي.إف.1) ”إذا حصلت على ضمانات بعدم حدوث مشكلات عند الحدود فقد أذهب إلى فرنسا.. يمكنني الذهاب إلى البرازيل“.

 
وأضاف ”(لبنان والبرازيل وفرنسا) ثلاث دول لا تسلم مواطنيها“.

كان غصن قد عقد في وقت سابق مؤتمرا صحفيا موسعا في بيروت في أعقاب هروبه المفاجئ من اليابان حيث قال إن ممثلي الادعاء في طوكيو عاملوه ”بوحشية“ وكان ضحية لمؤامرة للإطاحة به من شركة نيسان لصناعة السيارات.

وأصدرت الشرطة الدولية الانتربول ”مذكرة حمراء“ لاعتقاله


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك