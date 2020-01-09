غصن يقول إنه سيدرس السفر إلى فرنسا إذا حصل على ضمانات

(رويترز)

قال الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن ردا على سؤال خلال حديث لقناة فرنسية إن كان مستعد لمواجهة المحاكمة في فرنسا إنه ربما يسافر إذا تأكد بأنه لن يواجه أي مشكلات على الحدود.



وقال غصن لقناة (تي.إف.1) ”إذا حصلت على ضمانات بعدم حدوث مشكلات عند الحدود فقد أذهب إلى فرنسا.. يمكنني الذهاب إلى البرازيل“.



وأضاف ”(لبنان والبرازيل وفرنسا) ثلاث دول لا تسلم مواطنيها“.

كان غصن قد عقد في وقت سابق مؤتمرا صحفيا موسعا في بيروت في أعقاب هروبه المفاجئ من اليابان حيث قال إن ممثلي الادعاء في طوكيو عاملوه ”بوحشية“ وكان ضحية لمؤامرة للإطاحة به من شركة نيسان لصناعة السيارات.

وأصدرت الشرطة الدولية الانتربول ”مذكرة حمراء“ لاعتقاله