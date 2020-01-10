 إيران تدعو واشنطن للمشاركة في تحقيقات تحطم الطائرة الأوكرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران تدعو واشنطن للمشاركة في تحقيقات تحطم الطائرة الأوكرانية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 11:32 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 11:32 م

وجه رئيس لجنة التحقيق الإيرانية في حادث تحطم طائرة الركاب الأوكرانية حسن رضا ، الدعوة الى واشنطن للاشتراك في التحقيقات التي تجريها اللجنة حول الحادث، وذلك بوصفها الدولة المصنعة للطائرة المنكوبة.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أن شركة بوينج الأمريكية المصنعة للطائرة المنكوبة لم تبد ، حتى الآن ، أي رد على الدعوة الإيرانية والتي تستلزم الاستجابة لها الحصول على إذن رسمي نظرا للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وكانت طائرة الركاب الأوكرانية قد تحطمت أمس الأربعاء بعد إقلاعها من مطار الخوميني الدولي بطهران ، ما أدى إلى مصرع 176 شخصا من الركاب والطاقم ، من بينهم عدد كبير من الأجانب.

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