فيديو لسالفيني وهو يشتري «سراويل داخلية» يسجل 107 آلاف مشاهدة على تويتر

جذب زعيم المعارضة الإيطالي اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، وهو مستخدم شره لمواقع التواصل الاجتماعي، اهتماما كبيرا بمقطع فيديو تم نشره على تويتر يظهر فيه وهو يشتري سراويل داخلية.

وخلال 48 ساعة ماضية، سجل الفيديو الذي نشر في 7 يناير تحت عنوان "التسوق الأساسي: سراويل تحتية!"، أكثر من 107 آلاف مشاهدة.

ويُظهر الفيديو سالفيني، 46 عاما، زعيم حزب الرابطة، وهو يمزح مع بائعة متجولة ويختار في نهاية المطاف 3 سراويل داخلية، يحمل أحدها صورة فيل.

وبالنسبة للبعض، كان الفيديو مبالغا فيه. وكتب أحد مستخدمي "تويتر" في قسم التعليقات: "أشعر أن الخطوة التالية ستكون بث مباشر من المرحاض".

ويُعرف سلفيني بمشاركته تفاصيل في حياته – مثل قبلة مع صديقته أو تحديثات حول ما يأكله أو يشربه - على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لإظهار قربه من الحياة العادية.