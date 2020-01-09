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رئيس المجلس الأوروبي معارضا ترامب: الاتفاق النووي مع إيران إنجاز مهم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
بروكسل/طهران - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 3:15 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 3:15 م
أكد الاتحاد الأوروبي اعتراضه على دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتخلي عن الاتفاق النووي مع إيران.

وقال المتحدث باسم شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، إن الاتفاق كان إنجازا مهما، ويظل أداة مهمة للاستقرار في المنطقة، مشيرا عقب اتصال هاتفي بين ميشيل والرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس في بروكسل، إلى أن ميشيل دعا روحاني للتخلي عن أي أعمال لا يمكن إصلاح تبعاتها.

وكان الرئيس الأمريكي قد دعا الدول المشاركة في الاتفاق، بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين، أمس الأربعاء، لعدم التمسك بالاتفاق، مؤكدا التوصل لاتفاق أخر بدلا من الاتفاق الحالي.

وأعلن ترامب عام 2018 خروج بلاده من الاتفاق.

من جانبه عبر رئيس المجلس الأوروبي اليوم الخميس عن أمله في خفض التصعيد في الشرق الأوسط، وقال إن روحاني أبلغه بأن الاتحاد الأوروبي قام دائما بدور مهم في استقرار المنطقة، وإن إيران مستعدة لمواصلة التعاون الوثيق مع الاتحاد.

يشار إلى أن التوترات في الشرق الأوسط تزايدت بشدة بعد أن اغتالت الولايات المتحدة قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، الأسبوع الماضي، الأمر الذي ردت عليه إيران بهجوم صاروخي استهدف قاعدتين عسكريتين للولايات المتحدة في العراق.

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