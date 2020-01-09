ارتفاع ثقة المستهلكين في اليابان إلى أعلى مستوى لها منذ 7 أشهر

(د ب أ)

أظهر تقرير اقتصادي رسمي صدر في اليابان اليوم الأربعاء ارتفاع ثقة المستهلكين في اليابان خلال كانون أول/ديسمبر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 7 أشهر.

وبحسب التقرير الصادر عن مكتب الحكومة اليابانية، ارتفع مؤشر الثقة خلال الشهر الماضي إلى 1ر39 نقطة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل 7ر38 نقطة خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 5ر39 نقطة.

وقال مارسيل تيليانت المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن ارتفاع ثقة المستهلكين خلال كانون أول/ديسمبر الماضي، يشير إلى استمرار تعافي الإنفاق الاستهلاكي في اليابان بعد تراجعه في أعقاب زيادة ضريبة القيمة المضافة في كانون أول/أكتوبر الماضي.

وارتفع المؤشر الفرعي لقياس استعداد المستهلكين لشراء سلع معمرة إلى 6ر36 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر نمو الدخل إلى 2ر40 نقطة. كما ارتفع مؤشر قياس التحسن في مستوى المعيشة إلى 4ر38 نقطة، ولكن مؤشر التوظيف تراجع إلى 3ر41 نقطة.

يذكر أن بيانات المؤشر اعتمدت على نتائج مسح شمل 8400 مستهلك في اليابان يوم 15 كانون أول/ديسمبر الماضي.