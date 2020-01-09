 نانسي بيلوسي تعتزم إرسال مواد اتهام ترامب إلى مجلس الشيوخ قريبا - بوابة الشروق
الخميس 9 يناير 2020 9:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

نانسي بيلوسي تعتزم إرسال مواد اتهام ترامب إلى مجلس الشيوخ قريبا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 9:53 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 9:53 م

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم إنها تعتزم قريبا إرسال مادتي الاتهام الموجهتين للرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ.

وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الانجليزية - أن بيلوسى حذرت - مع ذلك - من أن الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ يتدافعون في الوقت الراهن من أجل تبرئة ترامب دون إخضاعه لمحاكمة عادلة.

ورفضت بيلوسي - في تصريحات أدلت بها للصحفيين في الكونجرس - ما يردده أعضاء الحزب الجمهورى من أن الديمقراطيين يشعرون بالخوف من إرسال مادتي الاتهام إلى مجلس الشيوخ قائلة "لن احتجزها إلى الأبد، بل سوف أقوم بإحالتها الى مجلس النواب عندما أكون مستعدة، وذلك يمكن أن يحدث قريبا".

وكان مجلس الشيوخ - الذي يسيطر عليه الديمقراطيون - وافق بعد إجراء تحقيقات مطولة على توجيه اتهامين إلى ترامب يتمثل الأول في إساءة استخدام سلطاته من أجل تحقيق مصلحة شخصية بالضغط على حكومة أوكرانيا للتحقيق مع نجل منافسه المحتمل فى انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة جو بايدن، فيما يتمثل الثاني في عرقلة سير العدالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك