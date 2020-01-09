تقرير أممي: نصف مليون مهاجر أفغاني عادوا إلى موطنهم خلال 2019

ذكرت منظمة الهجرة العالمية في تقرير لها أن نصف مليون أفغاني عادوا إلى بلاده خلال عام 2019.

وجاء في التقرير الذي نشر اليوم الخميس، أن القسم الأكبر من هؤلاء العائدين جاءوا من إيران ويبلغ عددهم حوالي 485 ألف نسمة.

وأوضح التقرير أن أكثر من نصف هؤلاء الاشخاص أرغموا على العودة لبلادهم، بينما عاد الآخرون طواعية.

وقالت المنظمة إن عددا إجماليا من المهاجرين بلغ أكثر من 773 ألف شخص من المسجلين كلاجئين في إيران عادوا منها إلى بلادهم خلال عام 2018.

وهذه الأرقام تتعلق بالأفغان فقط الذين سجلوا لدى منظمة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة رسميا – أي الأشخاص الذين لا يملكون تصريحا بالإقامة.

وترى المنظمة حسب بياناتها أن عدد هؤلاء في إيران من الجنسيات المختلفة وصل إلى 5ر1 مليون شخص.

وفضلا عن ذلك فهناك حوالي 950 ألف أفغاني آخرون يعيشون في إيران وتم تسجيلهم كلاجئين، إضافة إلى 600 ألف أفغاني يتمتعون بتأشيرة إقامة سارية المفعول.

يرجع ارتفاع أعداد العائدين لبلادهم من الأفغان إلى أسباب أهمها تردي الوضع الاقتصادي في إيران.

يعمل كثير من الأفغان في إيران في السوق السوداء، إلا أن الطلب على العمل غير القانوني تراجع هناك بشدة.

وأضاف التقرير أن هناك 25 ألفا و573شخص عادوا أيضا من تركيا إلى أفغانستان عام 2019، من بينهم 573 عادوا طواعية .

وأوضح التقرير أن أكثر من 360 من المتقدمين بطلبات لجوء رحلوا ترحيلا جماعيا من ألمانيا إلى أفغانستان خلال 2019.

يدور جدل واسع في ألمانيا بشأن ترحيل الأفغان إلى ديارهم، حيث يشير المنتقدون إلى أن الوضع الأمني هناك ما يزال متوترا.

وما تزال الحرب ضد جماعة طالبان المتطرفة وتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي/داعش/ تسقط ضحايا بصورة منتظمة.

وتعاني أفغانستان من بطالة مرتفعة ونمو اقتصادي ضعيف ونزوح داخلي باعداد كبيرة .