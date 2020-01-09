 روسيا: عودة 1176 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الساعات الـ24 الماضية - بوابة الشروق
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روسيا: عودة 1176 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الساعات الـ24 الماضية

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 3:29 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 3:29 م



ذكر المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 1176 لاجئا عادوا خلال الساعات الـ24 الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 204 لاجئين (62 امرأة و104 أطفال) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و972 لاجئا (181 امرأة و308 أطفال) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وأشار بيان للمركز الروسي اليوم /الخميس/ إلى أن 163 نازحا عادوا أيضا خلال الساعات الـ24 الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الساعات الـ24 الأخيرة بتطهير 2.8 هكتار من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 43 عبوة قابلة للانفجار.

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