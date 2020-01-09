رئيس داسو الفرنسية يأمل في تدشين مقاتلة أوروبية جديدة عام 2026

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عبر رئيس شركة داسو الفرنسية للطائرات اليوم الخميس عن أمله في إمكانية تدشين مقاتلة عسكرية أوروبية جديدة في عام 2026 على أقرب تقدير.

وقال المدير التنفيذي للشركة إريك ترابير إن "هناك إرادة سياسية حقيقية" في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، وهي الدول الثلاث المشتركة في مشروع نظام القتال الجوي في المستقبل "إف سي أيه إس".

وقال ترابير إنه "متفائل للغاية" بإمكانية بدء العمل على المشروع الأولي "في الأيام المقبلة".

ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التشغيل الكامل بحلول عام 2040، ليحل محل أسطول مقاتلات "يورو فايتر" الحالي لألمانيا ومقاتلات رافال الفرنسية.

وكانت داسو وأيرباص الأوروبية للطائرات قد حصلتا على عقد مشترك مطلع العام الماضي لإجراء دراسة عامة للمشروع.

وقالت الشركتان إن الدراسة سوف تشمل طائرات مقاتلة مأهولة تعمل مع أسلحة جديدة ومحدثة، إضافة إلى سرب من الطائرات المسيرة المرتبطة بما وصفوه بـ "حوسبة سحابية مقاتلة".

لكن ترابير حذر من أن ميزانية كامل المشروع لم تشهد النور بعد.

ويقدر خبراء بأن تطوير النظام سوف يكلف نحو 8 مليارات يورو (9ر8 مليار دولار). ويمكن أن تصل المشتريات وعمليات المشروع إلى 100 مليار يورو.