 سفينة إغاثة ألمانية تنقذ نحو 60 مهاجرا شمال المياه الإقليمية الليبية - بوابة الشروق
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سفينة إغاثة ألمانية تنقذ نحو 60 مهاجرا شمال المياه الإقليمية الليبية

د ب أ
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 6:39 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 6:39 م

أعلنت منظمة الإغاثة الألمانية "سي ووتش" على حسابها على "تويتر" أن سفينة الإغاثة التابعة لها "سي ووتش3" أنقذت نحو 60 شخصا اليوم الخميس شمال المياه الإقليمية الليبية.

وكانت طائرة الاستكشاف التابعة للمنظمة "مون برايد" قد رصدت السفينة من الجو، وأكدت أنه تم إنقاذ المهاجرين في المياه الدولية على بعد أكثر من 24 ميلا بحريا من ليبيا.

وكانت سفينة الإغاثة الألمانية "سي ووتش 3" قد انطلقت مجددا في نهاية شهر كانون أول/ديسمبر الماضي في مهمة في البحر المتوسط، بعد ستة أشهر تقريبا من مصادرتها في إيطاليا.

يذكر أن القبطانة الألمانية كارولا راكته كانت قد توجهت إلى ميناء إيطالي بالسفينة، وعلى متنها 53 شخصا، دون أن يتم التصريح لها بذلك في يونيو الماضي، حيث تم اعتقال راكته بشكل مؤقت ومصادرة السفينة أيضا.

وقضت محكمة مؤخرا برفع مصادرة السفينة، قبل عيد الميلاد (الكريسماس).

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