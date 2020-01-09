ارتفاع قتلى الزعامات المحلية في كولومبيا إلى 3 منذ بداية العام الجاري

قتلت زعيمة محلية بالرصاص في جنوب كولومبيا، ما يرفع عدد قتلى هذه العمليات إلى ثلاثة حتى الآن خلال العام الجاري، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

وتعرضت ميريا هيرنانديز لهجوم من قبل مسلحين مجهولين عندما وصلت إلى منزلها على دراجة نارية في بلدية ألجيسيراس في منطقة حويلا في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وفقا لصحيفة إل تيمبو ووسائل إعلام أخرى نقلا عن مصادر بالشرطة.

وكانت هيرنانديز أمينة الصندوق السابقة لمجلس الحي في البلدية.

واغتيل أكثر من 600 زعيم محلى في تلك الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منذ أن وقعت الحكومة اتفاق سلام مع حركة فارك المتمردة في نوفمبر عام 2016، وفقا لمعهد الدراسات للتنمية والسلام "انديباز" وهو منظمة غير حكومية.

ومن بين الضحايا: ناشطون في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأراضي ومكافحة الفساد، ومناهضون لاستبدال حقول الكوكا بحقول زراعة المحاصيل، لمحاربة تهريب الكوكايين، وأنصار للبيئة يعارضون مشروعات تعدين ويساريون وسياسيون.