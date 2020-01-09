شعبة الأدوات المنزلية: 90% يستخدمون الدفايات بشكل خاطئ -فيديو

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن «90% من المواطنين يستخدمون الدفايات بشكل خاطئ»، وفقًا لذكره.

وأضاف أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الخميس، أن «أوجه الاستخدام الخاطئ تتمثل في تشغيل الدفاية وإغلاق الباب بشكل كامل»، لافتًا إلى «ضرورة ترك جزء من الباب مفتوح حتى لا تتسبب في حالة اختناق».

ونوه بـ«ضرورة مراجعة سلامة الكابل الخاص بالدفاية من فترة لأخرى لأن له عمرًا افتراضيًا ويتعرض للتلف في بعض الأحيان»، مشيرًا إلى «أهمية عدم تشغيل الدفاية على الأسطح القابلة للاشتعال كالأرضية الباركيه أو السجاد».