مجلس التعاون الخليجي وفرنسا يبحثان التعاون المشترك وتطورات الساحة اليمنية

بحث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، مع سفير جمهورية فرنسا لدى الجمهورية اليمنية كريستيان تيستوت، آخر التطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية، واستعراضا جهود مجلس التعاون لدعم الحل السياسي في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216.

كما بحث الجانبان وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس- التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية فرنسا، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، التي انطلقت خلال القمة بين مجلس التعاون وجمهورية فرنسا في مايو 2015 في مدينة الرياض.

ونُوقشت خلال الاجتماع آخر تطورات الأوضاع في المنطقة ونتائج القمة الـ 40 لمجلس التعاون التي عقدت في الرياض يوم 10 ديسمبر 2019.