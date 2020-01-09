اتحاد «ديتيب» التركي بألمانيا يدرب جزءا من أئمته مستقبلا داخل ألمانيا

يعتزم الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا "ديتيب"، تدريب جزء من أئمته في ألمانيا مستقبلا.

وأعلن رئيس الاتحاد، كاظم توركمان، اليوم الخميس، في مدينة دالم غربي ألمانيا، البدء الرسمي لذلك، قائلا "إن الاتحاد سيصير رائدا من خلال هذه "البداية الجديدة"، والتي وصفها بأنها "تطور تاريخي ليس فقط بالنسبة للاتحاد، ولكن بالنسبة لألمانيا أيضا".

وسوف يبدأ 22 شابا، كانوا قد درسوا الثانوية العامة في ألمانيا من قبل وكانوا درسوا بعد ذلك علوم الفقه الإسلامي في تركيا، التدريب العملي الذي يستمر لمدة عامين في الوقت الحالي.

وكانت أكاديمية الاتحاد هي التي صممت بمفردها برنامج التدريب الجديد، والذي من المقرر التدريس فيه باللغة الألمانية في الأساس، ومن المقرر أيضا أن يكون هناك محاضرين به من الخارج.

يشار إلى أن ساسة من الحكومة الاتحادية والولايات يدعون بشدة منذ فترة طويلة لانفصال سياسي ومالي وهيكلي للاتحاد عن تركيا.

وصرح وكيل وزارة الداخلية الألمانية ماركوس كربر اليوم بأن "الخطوة مهمة للغاية وهى الأولى فحسب" بعد فقدان الثقة لفترة طويلة، مما يوفر حاليا بديلا لإرسال الأئمة من تركيا.