 توقع حضور ميركل حفل استقبال العام الجديد بدائرتها الانتخابية.. غدا - بوابة الشروق
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توقع حضور ميركل حفل استقبال العام الجديد بدائرتها الانتخابية.. غدا

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
(د ب أ)
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 11:08 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 11:08 م

من المتوقع أن تحضر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غدا الجمعة حفل استقبال العام الجديد بصورته التقليدية في دائرة فوربومرن – ريجن شمالي البلاد.

وعلى خلاف الأعوام السابقة قررت إدارة الدائرة عدم إقامة الحفل في ترينفيلرههاجن بالقرب من مدينة ريبنيتس-دامجارتن، التي كانت ميركل التقت فيها بالرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن في 2006.

في هذه المرة يستضيف البيت الثقافي "ملتقى أوروبا" حفل استقبال العام الجديد في مدينة جريمن.

هذا الموقع معروف أيضا لميركل منذ زمن بعيد من خلال عقد مؤتمرات حزبها السابق الاتحاد المسيحي الديمقراطي قبل تخليها عن رئاسته.

يحضر الحفل حوالي 400 شخصية سياسية واقتصادية، وإدارية وأعضاء اتحادات. تقع دائرة ميركل الانتخابية في شمال شرق ألمانيا.

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