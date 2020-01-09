مثول كارلوس غصن أمام القضاء اللبناني

بدأ في لبنان اليوم الخميس التحقيق مع الرئيس السابق لشركة السيارات اليابانية "نيسان موتور" كارلوس غصن بناء على طلب ياباني باعتقاله والتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل.



وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية أن غصن مثل اليوم أمام مدير المباحث المركزية الجنائية العميد موريس أبو زيدان في قصر العدل في بيروت بإشراف النيابة العامة التمييزية.



وحسب الوكالة، يخضع غصن للتحقيق أمام القضاء اللبناني على خلفية ملفين أولهما مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول - مكتب اليابان والتي وصلت لبنان منذ ثلاثة أيام وفيها اتهامات بحق غصن حول التهرب الضريبي وقضايا فساد.



وأشارت الوكالة إلى أن الملف الثاني يأتي على خلفية الإخطار الذي تقدم به محامون بجرم التطبيع الاقتصادي مع "العدو" الاسرائيلي، لافتة إلى أن النائب العام التمييزي اللبناني القاضي غسان عويدات سيستمع إلى غصن لاحقا حول الإخطار المقدم ضده بشأن دخوله إسرائيل.



يذكر أن السلطات اليابانية كانت قد أوقفت رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن في تشرين ثان/ نوفمبر 2018، ووجهت إليه تهم بمخالفة لقانون التجارة المالي الياباني، وأفرج عنه بكفالة في الربيع الماضي دون أن يسمح له بمغادرة اليابان.



وغصن هو رجل أعمال، من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية.



وكان غصن قد دخل الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية في نهاية كانون أول/ديسمبر الماضي.