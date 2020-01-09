 تونس تضبط 19 متسللا إلى أراضيها قرب الحدود مع ليبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تونس تضبط 19 متسللا إلى أراضيها قرب الحدود مع ليبيا


نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 6:00 ص | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 6:00 ص

تونس (رويترز)

قالت وزارة الداخلية التونسية يوم الأربعاء إنها ضبطت 19 شخصا من دولة أفريقية حاولوا التسلل إلى أراضيها بطريقة غير مشروعة قرب الحدود مع ليبيا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ”ضبطت دورية مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني ببنقردان (على الحدود مع ليبيا) يوم الثلاثاء 19 شخصا يحملون جنسية دولة أفريقية بصدد اجتياز الحدود البرية خلسة“.

وأضافت أن النيابة العمومية فتحت قضية لدخولهم ”التراب التونسي على غير الصيغ القانونية“.

ورفعت تونس حالة التأهب مع تصاعد الاقتتال في ليبيا استعدادا لتدفق لاجئين وخشية تسلل متشددين إلى أراضيها.


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