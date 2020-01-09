ترامب يرحب بقرار استخدام أموال عسكرية لبناء جدار حدودي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن احدى المحاكم أعطت إدارته الضوء الأخضر لاستخدام بعض الأموال العسكرية لبناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ترامب:" حفظت محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة قرار محكمة أقل درجة وأعطتنا الضوء الأخضر للمضي قدمًا لبناء أحد أكبر أجزاء جدار الحدود الجنوبي الذي نحتاجه بشدة ، بتكلفة نحو أربعة مليارات دولار".

ومنح الحكم الصادر أمس الأربعاء عن محكمة استئناف فيدرالية الموافقة على طلب الحكومة إجراء وقف مؤقت لقرار المحكمة الابتدائية التي منعت المسؤولين من استخدام 6ر3 مليار دولار من أموال وزارة الدفاع لبناء الجدار الحدودي.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في ديسمبر الماضي بأن إعلان ترامب عن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية في فبراير الماضي كان غير قانوني.

وأعلن ترامب حالة الطوارئ بعد أن فشل في الحصول على موافقة الكونجرس منحه المال للجدار الحدودي ، حتى بعد إجراء إغلاق حكومي مطول بسبب الحرب على الاعتمادات. وقد كانت خطوة غير مسبوقة.

ويهدف الرئيس إلى استخدام إعلان الطوارئ لتحويل أموال عسكرية لبناء جدار ، وهو أحد الوعود الرئيسية لحملته الانتخابية.