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السيطرة على حريق بشقة سكنية في الغردقة

كمال رشاد
نشر فى : الخميس 9 يناير 2020 - 2:17 م | آخر تحديث : الخميس 9 يناير 2020 - 2:17 م

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق، ظهر اليوم الخميس، في شقة سكنية بالدور الأرضي في شارع الثلاثين بمدينة الغردقة.

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحر الأحمر، باندلاع النيران في إحدى الشقق السكنية بمنطقة شارع الثلاثين بمدينة الغردقة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق وجار السيطرة على الحريق من قبل فوات الحماية المدنية.

وأكد مصدر أمني أن الشقة في الدور الأرضي، وتم إرسال أكثر من سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وسيطرت سيارات الحماية على الحريق.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.


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