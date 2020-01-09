منى غنيم



صحفي وكاتبة يعلنان عن جائزة «موعد مزدوج» في سيدني لصاحب القسيم الأكبر من التبرعات

قناة إي بي سي نيوز الأمريكية: الحرائق قد تكون بفعل فاعل



على خلفية حرائق الغابات التي تشهدها أستراليا حاليًا، قرر المؤلفون الأستراليون جمع التبرعات لخدمات الإطفاء في ولاية فيكتوريا -التي تشهد النصيب الأكبر من الحرائق- بطريقة مبتكرة؛ حيث قرروا إطلاق هاشتاج على موقع تويتر باسم AuthorsForFireys# ، هو عبارة عن مزاد لتقديم الجوائز الأدبية للأشخاص الذين يتعهدون بالتبرع لهيئة المطافىء، وتشمل الجوائز نسخًا نادرة من كتبهم، أو دعوتهم إلى بعض الندوات الثقافية أو لقاءات القراءة الحية التي يعقدونها، أو تسمية أحد الأبطال بإحدى روايتهم القادمة باسم المتبرع، أو حتى «حرق» بعض أحداثها للمتبرع بنفس المبدأ الذي يتم به أحيانًا حرق بعض الأحداث في العمل الفني للمشاهد فيما يُعرف بالـ Spoilers.

كما أعلن كلا من الصحفي والكاتب الأسترالي، بنيامين لو، والروائية الأسترالية، أنيتا هايس، عبر تويتر، عن نيتهما في ترتيب «موعد مزدوج» يجمعهما بصاحب القسيم الأكبر من التبرعات في المزاد بإحدى المقاهي أو الأماكن العامة في سيدني، على أن يتحمل هو أو هي نفقات السفر، ومن المقرر انتهاء المزاد يوم 11 من الشهر الجاري، وفقًا لموقع Book Riot الأمريكي.

ويُجدر بالذكر أن هذا هو أسوأ موسم تشهده أستراليا في حرائق الغابات، وقد تخطت خسائره حرائق الغابات التي شهدتها ولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 2018، وحرائق غابات البرازيل التي اندلعت في أغسطس عام 2019، وتتوالى جهود رجال الإطفاء والمتطوعين من أهل المدينة لإنقاذ الحيوانات البرية، والحد من الخسائر التي سببتها الحرائق التي وصل ارتفاع بعضها ل200 متر، أي ما يعادل ارتفاع جبل كامل.

وقد كشفت الإحصاءات الأولية عن احتراق أكثر من 12 مليون فدان من الغابات الأسترالية، وعن نفوق أكثر من 500 مليون حيوان بري، ويتم الآن إجلاء الناس من قبل القوات البحرية والجيش من الشواطئ هربًا من حرائق الغابات، وأعلنت السلطات عن وفاة 23 شخص خلال هذه الحرائق في جميع أنحاء أستراليا.

وتجري الآن تحقيقات موسعة للكشف عن السبب وراء إندلاع الحرائق، والتي يظن البعض أنها قد تكون بفعل فاعل؛ خاصة بعد أن أعلنت أستراليا في نوفمبر الماضي أنها ألقت القبض بالفعل على 24 شخص من مشعلي الحرائق ولازالت تلقي القبض على البعض، وقد أعلنت السلطات الأسترالية أن عقوبة إشعال الحرائق عن عمد هي تمضية 21 سنة في السجن، نقلًا عن قناة «إي بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية.



