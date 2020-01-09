بيلوسي: مجلس النواب الأمريكي يصوت على إجراء للحد من تحركات ترامب العسكرية

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(د ب أ)

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن النواب الأمريكيين سيصوتون اليوم الخميس على إجراء للحد من التحركات العسكرية للرئيس دونالد ترامب وسط توترات مع إيران.

وذكرت بيلوسي في بيان أن "لدى أعضاء الكونجرس مخاوف جادة وعاجلة بشأن قرار الإدارة الأمريكية الاتخراط في عمليات عدائية ضد إيران وحول افتقارها إلى استراتيجية للمضي قدما"، مشيرة إلى "الضربة العسكرية الاستفزازية وغير المتناسبة التي استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى بالجيش الإيراني"، الأسبوع الماضي.

وأضاف: "للوفاء بواجبنا في الحفاظ على سلامة الشعب الأمريكي، سيمضي مجلس النواب قدما بمشروع قرار بشأن سلطات الحرب للحد من التحركات العسكرية للرئيس فيما يتعلق بإيران".