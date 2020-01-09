توجو: 10 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة

أعلن "تشامباكو أياسور" رئيس المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات في توجو تقدم 10 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة والمقررة في 22 فبراير المقبل.

وقال "أياسور" -في مؤتمر صحفي بالعاصمة التوجولية "لومي"، نقل راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس، مقتطفات منه- إن 10 أشخاص سجلوا أسماءهم في قوائم المرشحين حتى غلق باب الترشح أمس الأربعاء، موضحًا أنه سيُجرى فحص أولي لجميع الملفات المسجلة والتي ستحال إلى وزارة الإدارة الإقليمية لاستكمال بقية الإجراءات وذلك دون الكشف عن أسماء المرشحين.



وذكر راديو "أفريقيا 1" أن المحكمة الدستورية ستنشر القائمة النهائية للمرشحين الناجحين في موعد أقصاه 28 يناير الجاري.



يذكر أن البلاد شهدت أزمة سياسية خطيرة عامي 2017 و2018 تخللتها مظاهرات للمطالبة برحيل رئيس الدولة ولكن السلطة لم تتنازل وفي مايو عام 2019، صوت النواب على مراجعة دستورية لا تسمح فقط للرئيس بترشيح نفسه لإعادة انتخابه عامي 2020 و2025 ولكن أيضًا للاستفادة من الحصانة مدى الحياة عن الأفعال المرتكبة خلال فترة الرئاسة.