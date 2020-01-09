مع زيادة نسب الحرائق في أستراليا انتشرت صور إنسانية مؤثرة على موقع التواصل الاجتماعي، وتداولها الكثير من النشطاء زاعمين أنها حيوانات تأثرت بالحرائق، وبالرغم من الأعداد الكبيرة في الخسائر هناك بسبب الحرائق التي طالت العديد من الحيوانات، ولكن هل تعلم أن صورة النمر المحترق تعود لإندونيسيا عام 2012 وليس بحرائق أستراليا، كذلك فتاة الكوالا الشهيرة لم تكن سوى لوحة فنية!

ومع امتلاء وسائل التواصل الاجتماعي بمشاهد حرائق أستراليا، وبعدما حازت بعض الصور على شهرة واسعة، كشف موقع "فرانس 24" حقيقة زيفها، ونقل أبرز المعلومات عن حقيقة الصور وأصلها.

- نمر يشتعل





انتشرت صورة النمر الذى تتصاعد من جثته ألسنة اللهب عشرات آلاف المرات عبر موقع فيس بوك فى تعبير عن مدي فجاعة الكارثة التى قتلت حسب بعض التقديرات نصف مليار حيوان بالغابات الأسترالية ولكن فى الحقيقة فتلك الصورة عائدة لحرق السلطات الإندونيسية لجثة نمر محنطة تمت مصادرتها من عصابة تهريب جلود النمور عام 2012.

- فتاة الكوالا المؤثرة

تم تداول صورة فتاة مرتدية قناع الغاز وهي تنقذ الكوالا أمام حائط من اللهب، عشرات آلاف المرات علي موقعى إنستجرام وفيسبوك ولكن الصورة ليست سوى عمل فنى مركب من قبل الفنانة ثوى التى قالت لفرانس 24: "أردت تمثيل ما نعيشه من حرائق وأناس يتضررون منها والأقنعة التى تشير لمدي الخطر الذى يعيشه الأستراليون وكيف أن الحيوانات والبشر بمركب واحد بتلك الحرائق"، لتضيف أن الصورة مركبة لابنتها وهى تسبح بالمياه.

- رد فعل عاطفى من الكنغر بعد إنقاذه





نال مقطعى فيديو رواجا واسعا عبر مواقع التواصل حيث تقوم سيدات بمعانقة الكنغر الذى يبدى امتنانه لهن بعد إنقاذه من الحريق ولكن الحقيقة غير ذلك فالصورة ملتقطة من إحدى المحميات الطبيعية شمال أستراليا الذى لم تبلغه الحرائق أصلا.

وبحسب إيميل أرسلته إدارة المحمية لفرانس 24 فالكنغر هو أبيجيل الذى أنقذته المحمية عام 2006 ولم يكن ذلك بسبب حريق.

- سعادة غامرة لرجال الإطفاء بعد أمطار مفاجئة خلال الحريق

نشرت جريدة "ذا صان" البريطانية فيديو بتاريخ 6 يناير بعنوان يوحي بأنه في العام الجديد الأمطار تسعد رجال إطفاء حرائق أستراليا ليتم تداول الفيديو ملايين المرات وتتم ترجمته لعدة لغات حول العالم.

والحقيقة هى أن الفيديو يعود لنوفمبر الماضي وليس له علاقة بعام 2020 بحسب هيئة الإطفاء التى نشرت الفيديو علي فيسبوك.

- القفز بالماء هربا من الجحيم





انتشر فيديو لإمرأة و5 أطفال يهربون فزعين قفزا للماء تحت سماء مليئة بالبرتقالى جراء سحب اللهب ولكن الصورة ليست في الحرائق الأخيرة بل الصورة من واقعة حريق بتاسمانيا عام 2013.