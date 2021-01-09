خبير إعلامي: مواقع التواصل الاجتماعي شكلت خطرا على البشرية خلال أزمة كورونا

قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت سلاحًا عالميًا غير قابل للنزع ولكن على الأقل يمكن ضبطه خاصة وأن المستخدمين لها مجرد سلعة مقابل الإعلانات ومعرفة البيانات.

وأفاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الجمعة، بأن أكثر شخص بحث عنه المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2020 كانت «فتاة التيك توك» حنين حسام.

وأضاف أن الهاشتاج والتريند على مواقع التواصل الاجتماعي هو الذي يقود المجتمعات والعالم الآن، معقبًا: «السوشيال ميديا يمكن أن تجعل عالمنا أسوأ».

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن عاملًا إيجابيًا خلال جائحة كورونا بل شكلت خطرًا على البشرية أكبر من الفيروس نفسه، مؤكدًا أن العالم يعيش جائحة معلوماتية وتداول المعلومات الزائفة أدى إلى أزمة جديدة بجانب مواجهة فيروس كورونا.