إنتاج الفوسفات في تونس يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 2011

انخفض إنتاج الفوسفات في تونس الى أدنى مستوى له منذ 2011 ليبلغ 35 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي، وفق بيانات للشركة نشرت اليوم السبت.

وقال المدير المركزي للإنتاج بـ"شركة فوسفات قفصة" الحكومية خالد الورغي إن إنتاج شهر ديسمبر الماضي لم يتجاوز 35 ألف طن، وهو الأسوأ على الإطلاق منذ سنة 2011، بسبب توقف الإنتاج بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة.

وتشهد منطقة الإنتاج اعتصامات واحتجاجات اجتماعية وإضرابات عمالية متواترة من أجل مطالب مهنية وفرص عمل.

وأضاف الورغي، في تصريحات لوكالة الأنباء التونسية، أن الإنتاج في كامل عام 2020 بلغ 3 ملايين و144 ألف طن وهو أقل من نصف الإنتاج البالغ 8 ملايين طن في 2010، قبل اندلاع الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وأوضح الورغي أن هدف الشركة، المشغل الرئيسي في قفصة، كان بلوغ 5ر3 مليون طن في 2020 وهو معدل الإنتاج خلال السنوات العشر الماضية.

وتسبب التراجع الحاد للإنتاج في خسارة تونس لأسواق عالمية.