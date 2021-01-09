الرئيس الجزائري ينهي مهام وزير النقل لزهر هاني

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أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مهام وزير النقل لزهر هاني، حسب ما جاء اليوم السبت في بيان الوزارة الأولى الجزائرية.

وجاء في البيان "بأمر من السيد رئيس الجمهورية، تم إنهاء مهام السيد لزهر هاني بصفته وزيرا للنقل".

وأوضح البيان أن "هذا القرار جاء بعد شروع شركة الخطوط الجوية الجزائرية في عملية لاستيراد لوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام دون الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني والتوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة وضرورة إيلاء الأولوية للإنتاج الوطني".

هذا.. وتم، حسب البيان، عزل الرئيس للمدير العام للخطوط الجوية الجزائرية وكذا المسؤول عن خدمات الإطعام بالشركة نفسها.

وذكر البيان أنه تم تكليف السيد فاروق شيعلي، وزير الأشغال العمومية للقيام بمهام وزير النقل بالنيابة.