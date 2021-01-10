 ميلان يستعيد اتزانه على حساب تورينو ويعزز صدارته للدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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ميلان يستعيد اتزانه على حساب تورينو ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

د ب أ
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 11:59 م | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 11:59 م

استعاد ميلان اتزانه سريعا بعد الهزيمة أمام يوفنتوس وعاد لعزف نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين 2 / صفر على تورينو اليوم السبت في المرحلة السابعة عشرة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز أتالانتا على مضيفه بينفينتو 4 / 1 .

وأحبط أتالانتا انتفاضة بينفينتو في بداية الشوط الثاني وحقق عليه فوزا كبيرا 4 / 1 في وقت سابق اليوم في افتتاح فعاليات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت اليوم أيضا فوز جنوه على بولونيا 2 / صفر.

على استاد "سان سيرو" في مدينة ميلانو ، استعاد ميلان نغمة الانتصارات بعد الهزيمة أمام يوفنتوس 1 / 3 في المرحلة الماضية.

وحقق ميلان الفوز على تورينو جار يوفنتوس ، وذلك بهدفين نظيفين سجلهما رافاييل لياو وفرانك كيسي في الدقيقتين 25 و36 من ضربة جزاء.

ورفع ميلان رصيده إلى 40 نقطة في صدارة جدول المسابقة ، وتجمد رصيد تورينو عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.

 


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