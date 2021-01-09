السعودية تسجل 110 إصابات و4 وفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 363 ألفًا و692 في البلاد.



وأشارت «الصحة السعودية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، إلى تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6286.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 174 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 355 ألفًا و382.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم السبت، إلى أكثر من 1.9 وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 88 مليون إصابة.