إذاعة فرنسية: إصابة برجيت ماكرون بفيروس كورونا خلال اجازة عيد الميلاد

ذكرت إذاعة "يورب1" الفرنسية، نقلاً عن مصادر داخل قصر الإليزيه، أن السيدة الأولى الفرنسية، برجيت ماكرون، أصيبت بفيروس كورونا المستجد في 24 ديسمبر الماضي، بعد أيام قليلة من اكتشاف إصابة زوجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"كوفيد-19".

وأضافت الإذاعة الفرنسية، أنه لم تظهر عليها أعراض حادة، وبعد 6 أيام من الإصابة، تم تكرار إجراء فحص كورونا، وأصبحت النتيجة سلبية".

ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإنه في حين أذيع خبر إصابة الرئيس الفرنسي، تكتم قصر الإليزيه عن خبر إصابة السيدة الأولى الفرنسية، موضحة أن "مصادر داخل القصر أكدت إجراء بريجيت ماكرون اختبارًا عشية عيد الميلاد، 24 ديسمبر، والذي تبين إصابتها".

وتابعت:" لم تظهر أي أعراض خطيرة ونظرًا لانتهاء عزل زوجها الذي تعافى من الفيروس، فقد ذهب الزوجان للاحتفال بعيد الميلاد في منتجع قلعة "بيرجنسون" في إقليم فار".

وفي يومي 30 و 31 ديسمبر، تم إعادة الاختبار مرتين، وجاء كلا الاختبارين سلبيًا.

وأشارت المصادر، إلى أن سبب تكتم قصر الإليزيه عن إصابة السيدة الأولى الفرنسية، يرجع إلى أن "الموضوع حساس بعض الشيء"، مضيفة أن"القصر الرئاسي الفرنسي لم حريصًا بشكل خاص على إعلام أن السيدة الأولى كانت مريضة، لأنه إذا كان ماكرون ملتزمًا بالشفافية بشأن صحته، فإن هذا الالتزام لا يتعلق بزوجته، حيث لم يكن لديها أي أنشطة عامة خلال عطلة عيد الميلاد".

في المقابل، تعتزم بريجيت ماكرون لعب دور في حملة التطعيم ضد "كوفيد-19" في فرنسا، إذ يؤكد مقريبن منها بأنها حريصة على الحصول على اللقاح بمجرد أن يأتي دورها، كما أنها تستعد لتصبح سفيرة للترويج للتطعيم، اعتبارًا من 18 يناير الجاري، باعتبارها رئيس شرفي مؤسسة "مستشفيات باريس-فرنسا"، بحسب الإذاعة الفرنسية.