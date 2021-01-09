تقارير إندونيسية: الطائرة التي اختفت بعد إقلاعها من جاكرتا تحمل 50 راكبا

أفادت تقارير إندونيسية بأن الطائرة التي اختفت بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا كانت تحمل 50 راكبًا، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت.

وكانت صحيفة «إندبندنت» البريطانية، قد أفادت بفقد الاتصال بطائرة إندونيسية من طراز بوينج 737 بعد إقلاعها من جاكرتا، وذلك في وقت سابق من ظهر اليوم السبت.

وغادرت الطائرة من جاكرتا في الساعة 7:37 صباحا بتوقيت جرينتش، وقالت المتحدثة باسم وزارة النقل الإندونيسية أديتا إيراواتي، إن بلادها ستقوم بالتحقيق والتنسيق مع وكالة البحث والإنقاذ وهيئة سلامة النقل لمتابعة الأمر.