قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية الكثيفة وحالة الاستقرار تستمران حتى الثلاثاء المقبل، لافتة إلى انخفاض درجة الحرارة والعودة للأمطار مرة أخرى يوم الأربعاء.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، صباح السبت، أن الشبورة المائية أدت إلى إغلاق مجموعة من الطرق كالإسماعيلية والعين السخنة والسويس والإسكندرية الصحراوي والإقليمي.

ولفتت إلى استقرار حالة الطقس لمدة ثلاثة أسابيع رغم بداية الشتاء جغرافيًا في 21 ديسمبر، قائلة إن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية، فضلًا أن درجة الحرارة العظمى تتراوح ما بين 23 إلى ْ24.

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد إلى تعرض البلاد لتغيرات جوية منتصف الأسبوع الجاري، لافتة إلى تعرض السواحل الشمالية لفرص أمطار تمتد إلى الوجه البحري.