الوطنية للإعلام: انطلاق أون تايم سبورت 3 إضافة قوية للقنوات الرياضية

أُطلقت قناة "أون تايم سبورتس ٣"، والتي تنضم لباقة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، والمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي.



وصرح حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بأن انطلاق القناة الجديدة يعد إضافة قوية لمجموعة قنوات أون تايم سبورت، وتطورا لما حققته من نجاحات بكوادرها المميزة ومحتواها الرياضي المتميز، ونجاحها أيضا في نقل العديد من الأحداث الرياضية والبطولات الهامة بصورة متميزة من خلال بنية أساسية قوية وفريق من المحترفين في العمل الرياضي التليفزيوني في مصر والشرق الأوسط قدموا صورة متميزة أسعدت وأمتعت جماهير الرياضة بمختلف تنوعاتها.



وتابع: "سوف تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports3 بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر، والتي تنطلق الأربعاء المقبل، ويمكن لمحبي الرياضية حول العالم من كافة البلدان متابعة البطولة من خلال شاشات التليفزيون المصري على التردد 12303 عبر القمر الصناعي نايل سات واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500".