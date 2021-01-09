العراق وأمريكا تؤكدان ضرورة إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات العراقية المبكرة

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر،اليوم السبت، ضرورة إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات العراقية المبكرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر"، لافتا الى أن "اللقاء ناقش تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والتهيئة للانتخابات المبكرة المقبلة في البلاد، وأهمية توفير الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات حرة نزيهة تعبّر عن إرادة المواطن، وضرورة إشراف الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي لتحظى بقبول شعبي وسياسي ودولي".

وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وفقا للمصالح المتبادلة، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".