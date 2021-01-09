صحة الشرقية: توقف مضخة الأكسجين بمستشفى ههيا بالشرقية واحتواء الموقف باسطوانات الأكسجين

أكد الدكتور محمد ناجي، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، احتواء مشكلة توقف مضخة الأكسجين الخاصة بالتانك الموجود بمستشفى ههيا المركزي، وذلك بعد الاستعانة باسطوانات الأكسجين لحين حل مشكلة المضخة، والتي توقفت فجأة عن العمل بسبب البرودة الشديدة.

وقال ناجي، في تصريحات خاصة، إنه شبكة الغازات بالمستشفى لم تتأثر بتوقف المضخة، ولم يحدث أي تأثير على المصابين والمرضى بالمستشفى.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تداولوا عبارات تشير إلى وجود مشكلة في مضخة أكسجين مستشفى ههيا المركزي، وطالبت الأهالي بإحضار اسطوانات أكسجين لحاجة المرضى الشديدة لها.

ونفى مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة ما جاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا إصدار توضيحات بشأن ما حدث فور إصلاح عطل المضخة.