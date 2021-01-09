جاسانوفا تفجر مفاجأة بالفوز على بليسكوفا في بطولة أبوظبي للتنس

فجرت لاعبة التنس الروسية أنستازيا جاسانوفا أكبر مفاجأة في موسم 2021 حتى الآن بالفوز على النجمة التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا 6 / 2 و6 / 4 اليوم السبت ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة أبوظبي المفتوحة للتنس.

وتشارك جاسانوفا /21 عاما/ المصنفة 292 على العالم للمرة الأولى في القرعة الرئيسية لإحدى البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، وقد حققت الانتصار الأول لها على مستوى هذه البطولات عندما تغلبت على مونا بارثيل في الدور الأول للبطولة.

واحتاجت جاسانوفا إلى 72 دقيقة للتغلب على بليسكوفا والتأهل إلى دور الستة عشر للبطولة حيث ستلتقي الإسبانية سارا سوريبس تورمو.

وتلقت بليسكوفا المصنفة السادسة على العالم أول هزيمة لها أمام لاعبة لا تنتمي للمراكز الــ50 الأولى في التصنيف العالمي، منذ هزيمتها أمام ايلينا أوستبنكو في بطولة بكين 2019، عندما كانت أوستبنكو تحتل المركز 73 في التصنيف حينذاك.

ويأتي الخروج المبكر لبليسكوفا من بطولة أبوظبي رغم أنها توجت باللقب في أول بطولة لها في ثلاثة من المواسم الأربعة الماضية، حيث أحرزت لقب بطولة برزبين في كل من مواسم 2017 و2019 و2020.