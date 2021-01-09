 مقتل 13 شخصا بهجوم نفذته انتحارية شمال الكاميرون - بوابة الشروق
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مقتل 13 شخصا بهجوم نفذته انتحارية شمال الكاميرون


نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 6:59 ص | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 6:59 ص

أفادت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بمقتل 13 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، في عملية نفذتها انتحارية استهدفت حشدا من الفارين من هجوم مسلح شمال الكاميرون.

وأوضحت الأمم المتحدة في تقرير نقلته وكالة "رويترز" أن الهجوم وقع في بلدة موزوغو في إقليم أقصى الشمال بالقرب من الحدود مع نيجيريا، حيث أطلق مسلحون في الصباح الباكر النار في الهواء.

وأضاف التقرير: "فر السكان المذعورون إلى الغابة. وفي ذلك الوقت انغمست امرأة تحمل عبوة ناسفة وسط حشد الفارين وفجرت العبوة".

وأشار إلى أن القتلى بينهم رجال ونساء وأطفال، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير أو الهجوم، الذي لم تعلق عليه على الفور حكومة الكاميرون.

وفي السابق شن مقاتلون من جماعة "بوكو حرام" النيجيرية، هجمات عبر الحدود.

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