 الفلبين تسجل 1952 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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الفلبين تسجل 1952 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مانيلا - أ ش أ
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 11:10 ص | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 11:10 ص

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، تسجيل 1952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات التي سجلتها البلاد حتى الآن إلى 485 ألفا و797 إصابة.

ووفقا لصحيفة "فلبين ستار" المحلية، فإن عدد الإصابات الجديدة الذي أعلنت عنه الوزارة اليوم هو أعلى عدد يُسجل منذ أكثر من 3 أسابيع.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 34 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد-19، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن المرض في الفلبين إلى 9 آلاف و398 حالة وفاة، فيما تعافي من الإصابة 291 شخصا آخر ليرتفع عدد المتعافين إلى 449 ألفا و615 شخصا.

يذكر أن الفلبين تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.


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