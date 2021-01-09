فرنسا تخصص 10 ملايين يورو لمواجهة كورونا في موريتانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الجمعة أنها سجلت وفاة أربعة أشخاص بسبب كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 382 حالة، بينما تتلقى البلاد مساعدة فرنسية بقيمة 10 ملايين يورو لمواجهة الوباء.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أنها سجلت 138 إصابة مؤكدة إلى 15352 حالة منها 13183 حالة تعافي.

ولا تتوفر موريتانيا سوى على بضعة مراكز للفحص المخبري لفيروس كورونا أغلبها في مدينة نواكشوط عاصمة البلاد لكن المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية وحده المخول لاصدار شهادات خلو أو إصابة بالفيروس.

وفي سياق متصل قررت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا البدء في اجراءات اقتناء التجهيزات اللوجستية التي يجب تهيئتها لحفظ وتوزيع اللقاح المضاد لكورونا وتنويع مصادر اللقاحات التي ستقتنيها موريتانيا للتمكن من توفيرها في أسرع الآجال للفئات الأكثر تعرضا من المسنين وذوي الأمراض المزمنة والطواقم الطبية والأمنية كمرحلة اولى.

وقدمت فرنسا الجمعة مساعدة بقيمة عشرة ملايين يورو لدعم جهود موريتانيا للتصدي لجائحة كورونا والتخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية ، وفق السفير الفرنسي في نواكشوط روبير موليى.

وأوضح السفير الفرنسي أن المساعدة تشمل مجموعة من أجهزة التنفس وكميات من القفازات والكمامات بمختلف أنواعها إضافة إلى بعض المستلزمات الطبية الأخرى.

وأشار موليي إلى أن إلى أن فرنسا، ساعدت موريتانيا خلال الموجة الأولى من الجائحة، وساهمت في تمويل صندوق التضامن الاجتماعي ومكافحة كورونا بمبلغ 5ر2 مليون يورو.