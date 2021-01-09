شركة بوينج: نتابع حادثة اختفاء الطائرة الإندونيسية عن كثب

قالت شركة بوينج لصناعة الطائرات التجارية إنها تتابع حادثة اختفاء الطائرة الإندونيسية عن كثب، وذلك في تصريحات لفضائية «CNN» عربية، مساء اليوم السبت.

وكان مدير اللجنة الوطنية لأمن النقل في إندونيسيا، قد أكد أن الاتصال فُقد بطائرة إندونيسية بعد إقلاعها من مطار جاكارتا نحو إحدى المقاطعات في البلاد.

وقال سوريانتو كاهيونو، إن فرق البحث والإنقاذ في البلاد أرسلت سفنا إلى آلاف الجزر التي من المرجح أن تكون الطائرة قد سقطت فوقها أو اتجهت نحوها.

ونشرت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية معلومات أفادت بأن الطائرة كانت متجهة إلى بونتياناك، وفُقد الاتصال معها في تمام الساعة 2:40 دقيقة ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وكشفت المعلومات المتوفرة أن الطائرة من طراز بوينغ 737-500 وفُقد الاتصال بها بعد أن أصبحت على ارتفاع 11 ألف قدم، وكان الارتفاع يزداد ليصل إلى 13 ألف.