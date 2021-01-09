الخطوط الجوية السعودية تعلن استئناف الرحلات إلى قطر

أعلنت شركة "الخطوط الجوية السعودية"، اليوم السبت، عن استئنافها الرحلات الجوية إلى قطر اعتبارا من 11 يناير الحالي.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر "تويتر"، أنها ستسير رحلات جوية إلى الدوحة من الرياض وجدة ابتداء من 11 يناير.

ويأتي هذا التطور بعد مرور أكثر من 3 سنوات من توتر في منطقة الخليج، منذ 5 يوليو 2017، على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع قطر.

وفي طفرة كبيرة لتسوية هذه الأزمة تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية بيانا أكد "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لحل التوتر.

وفي غضون ذلك توصلت السعودية وقطر إلى اتفاق على استئناف الرحلات المباشرة وإعادة فتح الحدود البحرية والبرية.