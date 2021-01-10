حكومة البرازيل تسيطر على توزيع لقاحات كورونا

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قالت وزارة الصحة البرازيلية، في رسالة، إن الحكومة الاتحادية ستجعل عملية توزيع جميع اللقاحات المتوفرة في البلاد مركزية.

وذكرت الرسالة أن الخطة ستسمح بتوصيل اللقاح بصورة عادلة ومتزامنة لجميع حكومات الولايات بما يتناسب مع عدد سكانها، حسبما قالت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الوزارة إن التوزيع سيبدأ بمجرد موافقة "أنفيزا"، الهيئة التنظيمية الصحية بالبرازيل على اللقاحات.

وتسعى الخطة لاستخدام جميع اللقاحات المتاحة من الشركاء الأجانب، بما في ذلك 100 مليون لقاح "كورونافاك" أنتجها معهد بوتانتان في ساو باولو بالاشتراك مع شركة "سينوفاك بيوتيك".