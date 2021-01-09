حصيلة إصابات كورونا في المملكة المتحدة تتخطى ثلاثة ملايين

أصبحت المملكة المتحدة، أول دولة في غرب أوروبا تتجاوز حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فيها حاجز الثلاثة ملايين إصابة، وذلك بينما تضربها سلالة جديدة للفيروس بشكل يفرض ضغوطا على الخدمات الصحية فيها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بيانات جامعة جونز هوبكنز، أن البلاد سجلت 59 ألفا و937 إصابة جديدة اليوم السبت، ليصل الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و17 ألفا و409 حالات، وهو أعلى عدد إصابات في أوروبا والخامس على مستوى العالم.

وتجاوزت البلاد حاجز المليون إصابة في 31 أكتوبر، ليتضاعف عدد الإصابات بعد سبعة أسابيع من ذلك في 19 ديسمبر، ووصلت لحاجز الثلاثة ملايين إصابة بعد ذلك بثلاثة أسابيع.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد أكثر من 80 ألفا و800 وفاة، وهو أعلى رقم في أوروبا.

وتستعر الموجة الثانية من الوباء في بريطانيا بشكل أكثر عنفا من الأولى التي ظهرت في ربيع العام الماضي.

ويلقي كل من الحكومة والخبراء باللائمة على ظهور سلالة جديدة، ربما تكون أكثر عدوى من الأولى.

ويتردد أن هذه السلالة تنتشر بصورة أسرع من السلالة التي كانت سائدة من قبل بنسبة تصل إلى 70%.