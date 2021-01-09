روسيا تسجل 470 وفاة و23 ألفا و309 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 470 حالة وفاة و23 ألفًا و309 إصابات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك نقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، إن 23 ألفًا و680 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و754 ألفا و809 أشخاص.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية، ارتفعت حصيلة الوفيات في روسيا إلى 61 ألفا و381 شخصا وبلغ إجمالي الإصابات، التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء 3 ملايين و379 ألفا و103.

وتتوزع الإصابات الجديدة على 84 إقليما، وكان أكثرها في العاصمة موسكو (4900)، تليها بطرسبورغ (3006)، وضواحي موسكو (1184).