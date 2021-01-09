أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت، عن وقفها لعمليات ترحيل ودخول اللاجئين الإثيوبيين لمعسكرات الاستقبال في كل من "الحمداييت بولاية كسلا، والهشابة بولاية القضارف".

جاء ذلك غداة تقارير إعلامية تشير إلي رصد الجيش السوداني عددا من الخلايا الاستخباراتية الإثيوبية داخل الأراضي السودانية تقوم بمد الجيش الإثيوبي بمعلوماتً حساسة.

كما توقفت عمليات ترحيل اللاجئين الإثيوبيين إلى معسكر "الطنيدبة"، يوم السبت عقب ترحيل 3741 ألف لاجئ، من 63212 لاجئاً، استقبلتهم المعسكرات خلال الفترة السابقة، وتبقى منهم 38984 ألف لاجئ لم يتم ترحيلهم إلى المعسكرات الدائمة.

وكشف مدير طوارئ إسكان اللاجئين، الفاتح مقدم لصحيفة "الانتباهة" السودانية، عن أن توقف عمليات ترحيل اللاجئين الإثيوبيين إلى معسكر "الطنيدبة" سيكون لمدة يومين بغرض إجراء المزيد من الترتيبات الأمنية والفنية، لاستقبال أكثر من 30 ألف لاجئ في ظل ارتفاع التدفقات، بعد أن تم إغلاق معسكر أم راكوبة الذي يسع لنحو 25 ألف لاجئ.

وكانت مصادر عسكرية سودانية قد كشفت أن الجيش السوداني رصد تحركات لقوات تابعة للجيش الإثيوبي على الشريط الحدودي بين البلدين، مشيرة إلى احتمال تجدد المواجهات بين الطرفين، مؤكدة أن الجيش على استعداد للتصدي لأي هجوم محتمل على حدوده الشرقية".

وأوضحت المصادر لـ"الشرق نيوز" أن الجانب السوداني رصد عدداً من الخلايا الاستخباراتية الإثيوبية داخل الأراضي السودانية تقوم بمد الجيش الإثيوبي بمعلوماتً حساسة.

يذكر أن الجيش السوداني أعلن في وقتً سابق، عن استعادته لـ80% من الأراضي السودانية التي كانت تسيطر عليها مجموعات إثيوبية، كما سيطر على عدد كبير من القرى التي تقطنها المليشيات الإثيوبية.

وكانت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد نشرت أمس الجمعة بيانا قالت إنه صادر عن اللجنة الحدودية المشتركة "الإثيوبية - السودانية"، بشأن الوضع الراهن على الحدود بين البلدين.

وقالت اللجنة في بيانها الرسمي إن الحدود "الإثيوبية - السودانية" كانت محل نزاعات بين البلدين منذ أكثر من قرن، وإن توتر العلاقات بين البلدين والشعبين لم يكن أكثر من نزاع حدودي..".

وأوضح البيان أن "الخرطوم، وأديس أبابا" اتفقا على إعادة ترسيم حدودهما من خلال التوقيع على تبادل الملاحظات عام 1972 لحل مشكلة الحدود المشتركة، وتم تبادل المذكرات في سلسلة معاهدات الأمم المتحدة المشتركة، ومن ثم اتفق البلدان على حل الخلاف الحدودي وديًا، وبقاء كل طرف على الموقع الذي كان فيه حتى يتم ترسيم الحدود باتفاق طرفي النزاع.

وأكد البيان إن البلدين بذلا جهوداً كبيرة لحل مشاكلهما الحدودية سلمياً، معتبرا أن تحرك السودان في الوقت الراهن لعبور الحدود وتغيير الوضع بقوة على الأرض ينتهك الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين وهو أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي، علي حد تعبير البيان.

ونوه البيان الذى نشره الجانب الإثيوبي إلى أن "هناك ضغوط من قوى خارجية لا تريد الصداقة بين البلدين" على حد تعبيره، داعيا "الجانب السوداني العمل من أجل حل يتوافق مع الاتفاق السابق بين البلدين".