 أتالانتا يحبط انتفاضة بينفينتو ويتقدم للمركز الرابع بالدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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أتالانتا يحبط انتفاضة بينفينتو ويتقدم للمركز الرابع بالدوري الإيطالي

د ب أ
نشر في: السبت 9 يناير 2021 - 6:29 م | آخر تحديث: السبت 9 يناير 2021 - 6:29 م

أحبط أتالانتا انتفاضة بينفينتو في بداية الشوط الثاني وحقق عليه فوزا كبيرا 4 / 1 اليوم السبت في افتتاح فعاليات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وواصل أتالانتا انطلاقته الرابعة في المسابقة هذا الموسو ورفع رصيده إلى 31 نقطة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي ليتقدم إلى المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة ، فيما تجمد رصيد بينفينتو عند 21 نقطة في المركز العاشر حيث مني اليوم بالهزيمة الثانية على التوالي.

وأنهى أتالانتا الشوط الأول لصالحه بهدف سجله جوسيب إلشيتش في الدقيقة 30 ، وتعادل بينفينتو في بداية الشوط الثاني بهدف سجله ماركو ساو في الدقيقة 50 .

ولكن أتالانتا أمطر شباك مضيفه بثلاثة أهداف متتالية سجلها رافاييل تولوي ودوفان زاباتا ولويس مورييل في الدقائق 69 و71 و86 .


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