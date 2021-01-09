أردوغان يبحث عن تحالفات جديدة تنقذه في الانتخابات المقبلة

في ظل تآكل القاعدة الشعبية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن فرص لتحالفات جديدة تنقذه من خسارة الانتخابات العامة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية في تركيا،أن الرئيس التركي زار حليف سابق له وهو أوغوزهان أصيلتورك ، في منزله في زيارة هي الأولى منذ 18 عامًا.

وبحسب صحيفة "سوزجو" التركية، فإن أصيلتورك هو رئيس المجلس الاستشاري الأعلى في حزب السعادة التركي الذي كان قد حصل على 1.34% فقط من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وهو شخصية نافذة في الحزب المحافظ ما يفسر سبب اختيار أردوغان لزيارته.

وبعد ثلاثة أيام من الزيارة ، أكد أردوغان أنه التقى أصيلتورك للحديث عن تحالف محتمل. وقال "سأعقد اجتماعات مماثلة في المستقبل".

ولم يصدر حزب السعادة أي بيان عن الزيارة، فيما نشر مكتب أردوغان الصور التي تم التقاطها في منزل أصيلتورك.

وفقا للصحيفة التركية، زادت وتيرة الزيارات المنزلية لأردوغان مع بداية عام 2021. حيث زار أيضا حليفه في تحالف الشعب الحاكم، دولت بهتشلي ، زعيم حزب الحركة القومية منذ 5 يناير ، في منزله العديد من المرات، ونشر المكتب الرئاسي صور لقاءات الزعيمان.

وعقد الزعيمان بالفعل اجتماعين ، أحدهما شخصيًا والآخر عبر الهاتف. وكانت آخر زيارة منزلية مقررة بناء على طلب أردوغان ونشر المكتب الرئاسي صورًا لها. استمر الاجتماع لمدة ساعة وعشر دقائق، وبحسب مصادر في أنقرة ، تحدث الاثنان عن إمكانية توسيع تحالفهما وإجراء انتخابات مبكرة في عام 2021.

وتشير التكهنات في أنقرة إلى أنه يتم دفع أردوغان للبحث عن تحالفات جديدة بسبب تآكل قاعدة ناخبيه. ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "متروبول" في ديسمبر 2020 ، في سباق رئاسي افتراضي بين أردوغان وعمدة أنقرة التابع لحزب الشعب الجمهوري منصور يافاش ، فضل 43.9% من المشاركين يافاش، بينما وقف دعم أردوغان عند 40.7%.