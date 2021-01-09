وفاة مصمم الأزياء الهندي الشهير ساتيا بول

رحل مصمم الأزياء الهندي ساتيا بول عن عمر يناهز 78 عاما، بعدما ترك بصماته التي ساهمت في تطوير "الساري"، الزي النسائي التقليدي في الهند.

وأعلن نجله بانيت ناندا وفاته يوم الأربعاء بعد إصابته بجلطة الشهر الماضي.

واكتسب المصمم المفضل لدى نجوم بوليوود شهرته، من خلال استخدامه ألوان ومواد وأنماط عصرية.

وافتتح أول متجر لبيع الساري في الهند عام 1980، وأطلق علامته التجارية بعد مرور ست سنوات.

وتعليقاً على وفاة بول، قال المصمّم الهندي كوشيك فيليندرا لصحيفة الغارديان: "لقد فكرت به دائماً على أنه فنان. عمل بألوانه مثل رسّام".

ودعت ماسابا غوبتا، التي عملت كمديرة للإبداع في علامته التجارية، مدارس الأزياء في الهند إلى تعريف الشباب الطامح في الأزياء على إنتاج ساتيا بول.

وقالت: "نستطيع أن نستلهم من حكاية شانيل وآخرين، لكننا يجب أن نتعلّم ما حدث على أرضنا أولاً".

وقدّمت متاجر ساتيا بول التي انتشرت في ثماني مدن هندية، ربطات العنق والأوشحة أيضا.