حي غرب الإسكندرية ينفذ تجربة لتطبيق الإجراءات الإحترازية بسوق الجمعة

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس الجمعة، بوضع ضوابط للعمل داخل الأسواق وخاصة الأسواق الأسبوعية، بما يضمن تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الشريف علي ضرورة التشديد علي الباعة بالأسواق بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية حفاظا علي صحتهم وسلامة المواطنين المترددين علي الأسواق، مؤكدا أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص، ولكن لابد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية من أعمال التطهير والتعقيم وترك المسافات اللازمة.

وقد نفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، اليوم الجمعة تجربة لتطبيق الإجراءات الإحترازية، بسوق الجمعة، حيث تم رسم خطوط علي الأرض بالسوق لمراعاة مسافات التباعد وعدم التزاحم، وتم التشديد علي الباعة بارتداء الكمامات والتعقيم والتطهير المستمر وكذا التنبيه علي الرواد بارتداء الكمامات والإلتزام بالتباعد لعدم توقيع غرامات عليهم. وقد لاقت تلك التجربة استحسان كبير من قبل الباعة والمترددين علي الأسواق.